In meiner Haut
Folge 1: André Hoek: Meine Zeit als Obdachloser
15 Min.Ab 12
Marie Helmschmied und Dominique Boniecki führen ein berührendes Gespräch mit einem besonderen Gast. André Hoek spricht über seine Zeit als Obdachloser. "Unter freiem Himmel" ist sein ganz persönliches Buch über sein Leben.
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1