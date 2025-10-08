Zum Inhalt springenBarrierefrei
In meiner Haut

André Hoek: Meine Zeit als Obdachloser

SAT.1Staffel 1Folge 1
André Hoek: Meine Zeit als Obdachloser

15 Min.Ab 12

Marie Helmschmied und Dominique Boniecki führen ein berührendes Gespräch mit einem besonderen Gast. André Hoek spricht über seine Zeit als Obdachloser. "Unter freiem Himmel" ist sein ganz persönliches Buch über sein Leben.

