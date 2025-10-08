Zum Inhalt springenBarrierefrei
Natascha Sagorski über das Tabu-Thema Fehlgeburten

SAT.1Staffel 1Folge 2
Folge 2: Natascha Sagorski über das Tabu-Thema Fehlgeburten

21 Min.Ab 12

Die SAT.1-Reporterinnen Marie Helmschmied und Dominique Boniecki sprechen mit der Autorin über das Tabu-Thema Fehlgeburten und Sternenkinder. Natascha Sagorski gibt ganz persönliche Einblicke und ihrer Erfahrungen zu diesem sensiblen Thema.

