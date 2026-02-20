Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In meiner Haut

"Ronzheimer - Wie geht's Deutschland" - Der Mann hinter der Reportage

SAT.1Staffel 1Folge 16
"Ronzheimer - Wie geht's Deutschland" - Der Mann hinter der Reportage

"Ronzheimer - Wie geht's Deutschland" - Der Mann hinter der ReportageJetzt kostenlos streamen

In meiner Haut

Folge 16: "Ronzheimer - Wie geht's Deutschland" - Der Mann hinter der Reportage

40 Min.Ab 12

Als Reporter und Journalist ist Paul Ronzheimer gewohnt, selbst die Fragen zu stellen. Zum Start der neuen Staffel „Ronzheimer – Wie geht’s, Deutschland?“ drehen wir den Spieß um und wollen wissen: Wer ist der Mann hinter der Reportage? Wie er seine Arbeit erlebt, welche Eindrücke ihn seine zahlreichen Auslandseinsätze gelehrt haben und was ihn als Mensch geprägt hat, darüber spricht Paul Ronzheimer in der neuen Folge „In meiner Haut“.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In meiner Haut
SAT.1
In meiner Haut

In meiner Haut

Alle 1 Staffeln und Folgen