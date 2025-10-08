Es gibt keine Phia ohne MigräneJetzt kostenlos streamen
In meiner Haut
Folge 5: Es gibt keine Phia ohne Migräne
15 Min.Ab 12
SAT.1-Reporterin Marie Helmschmied spricht mit Phia Quantius über ihre Krankheit "Migräne mit Aura". Bei Phia treten die starken Kopfschmerzen mit extremen Begleiterscheinungen auf. Hier spricht sie ganz offen über ihre Krankheit.
