Folge 10: Wie ist es blind zu sein?
36 Min.
SAT.1-Reporterin Dominique Boniecki spricht heute mit dem Pädagogen und Content Creator Nikolaos Rizidis über das Leben mit Blindheit. In seiner Kindheit erkrankte er an "Juvenile Makuladegeneration", einer erblich bedingten Augenerkrankung.
