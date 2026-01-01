Zum Inhalt springenBarrierefrei
In meiner Haut

Wie ist es blind zu sein?

SAT.1Staffel 1Folge 10
Wie ist es blind zu sein?

Wie ist es blind zu sein?Jetzt kostenlos streamen

In meiner Haut

Folge 10: Wie ist es blind zu sein?

36 Min.Ab 12

SAT.1-Reporterin Dominique Boniecki spricht heute mit dem Pädagogen und Content Creator Nikolaos Rizidis über das Leben mit Blindheit. In seiner Kindheit erkrankte er an "Juvenile Makuladegeneration", einer erblich bedingten Augenerkrankung.

