Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Das Trophäen-Weibchen

All3MediaStaffel 5Folge 10
Das Trophäen-Weibchen

Das Trophäen-WeibchenJetzt kostenlos streamen

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 10: Das Trophäen-Weibchen

41 Min.Ab 12

Diesmal verschlägt es den Profikoch nach Kalifornien. Hier leitet Saki gemeinsam mit ihrem Mann Jen das Restaurant "Spin A Yarn". Nachdem das Lokal für eine gewisse Zeit schlecht lief, überzeugte Jen seine Frau, eine große Summe Geld in das Restaurant zu investieren. Doch danach lief alles noch schlechter. Zudem redet das Ehepaar tagelang kein Wort oder ist nur am Streiten. Außerdem findet Ramsay jede Menge verdorbene Lebensmittel in der Küche ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
All3Media
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Alle 6 Staffeln und Folgen