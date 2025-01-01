In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 15: Versagen auf Italienisch
41 Min.Ab 12
Heute ist Profikoch Gordon Ramsay im "Chiarella's", in Philadelphia, zu Besuch. Die Besitzer Tommy und Dina DeFino glaubten einst, dass sie so erfolgreich werden könnten wie Dinas Eltern, die ebenfalls ein Restaurant betreiben. Außerdem ist das Paar der Meinung, dass ihr Essen köstlich sei - doch das sieht Gordon anders ... Zudem erfährt der Profi, dass sich Tommy bei Problemen immer aus dem Staub macht ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
