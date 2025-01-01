In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 13: Der Pleiten-Koch
40 Min.Ab 12
In dieser Folge ist Gordon im italienischen Bistro "Charlie's" in La Verne, Kalifornien, im Einsatz. Tatiana Leivas Mutter und Schwester kauften ihr einst das Restaurant, um ihren Traum zu verwirklichen - doch dieser ist inzwischen zu einem Albtraum geworden ...
