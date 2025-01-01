Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Das große Wiedersehen (2)

All3MediaStaffel 5Folge 12
Das große Wiedersehen (2)

Das große Wiedersehen (2)Jetzt kostenlos streamen

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 12: Das große Wiedersehen (2)

40 Min.Ab 12

Gordon Ramsay besucht Restaurants, denen er geholfen hat, wieder zurück ins Geschäft zu kommen. In New Jersey besucht er zwei Brüder, die ihr Lokal zu einer Kriegszone erklärt hatten. In Kalifornien musste er sich mit einer Inhaberin auseinandersetzen, die keine Änderungen annehmen wollte und ein weiteres Lokal, das an der Planlosigkeit des Chefs litt. Auch faule Zwillinge und ihr Lokal wollte er umkrempeln. Wie haben sich die Lokale seit Gordons letztem Besuch entwickelt?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
All3Media
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Alle 6 Staffeln und Folgen