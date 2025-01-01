Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Der Mikrowellen-Koch

All3MediaStaffel 5Folge 8
Der Mikrowellen-Koch

Der Mikrowellen-KochJetzt kostenlos streamen

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 8: Der Mikrowellen-Koch

41 Min.Ab 12

Gordon ist erstmals in Austin im Staat Texas unterwegs. Hier erlebt er jedoch etwas völlig anderes als einen klassischen Western, denn er muss sich mit einer beinah verstörenden Tragödie auseinandersetzen. Während die Mutter und Restaurantbesitzern schon am Ende ihrer Kräfte angekommen ist, hat der Sohn vollständig seine Leidenschaft verloren. Das macht die beiden schon fast zu Feinden. Ist die Situation schon zu weit eskaliert oder schafft es Gordon, noch alles zu retten?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
All3Media
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Alle 6 Staffeln und Folgen