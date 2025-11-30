Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Vom Muttersöhnchen zum Chef

All3MediaStaffel 5Folge 2vom 30.11.2025
Vom Muttersöhnchen zum Chef

Vom Muttersöhnchen zum ChefJetzt kostenlos streamen

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 2: Vom Muttersöhnchen zum Chef

41 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Eine Operation und das anschließende Koma zwangen Rose ihr einst so erfolgreiches Restaurant "Leone's" für zwei Jahre aufzugeben. Glücklicherweise ist ihr Zustand nun stabil, weshalb sie ihrer Arbeit wieder nachgehen will. Doch unter der Führung ihres Sohnes gleicht ihr Restaurant einer dreckigen Geisterstadt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
All3Media
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Alle 6 Staffeln und Folgen