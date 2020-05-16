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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Zweimal Losglück

HGTVFolge vom 16.05.2020
Zweimal Losglück

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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 16.05.2020: Zweimal Losglück

21 Min.Folge vom 16.05.2020

Tim und Kim lieben den Mittleren Westen. Doch in ihrem Haus ist es eng, obwohl vor einigen Jahren der Dachboden ausgebaut wurde. Nach ihrem Zwei-Millionen-Gewinn wird sich alles ändern. David Bromstad sucht für das Paar ein extragroßes Traumhaus, das Platz für sie, die Schwiegermutter und viele neue Erinnerungsstücke bietet.

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