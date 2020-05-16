Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 16.05.2020: Zweimal Losglück
21 Min.Folge vom 16.05.2020
Tim und Kim lieben den Mittleren Westen. Doch in ihrem Haus ist es eng, obwohl vor einigen Jahren der Dachboden ausgebaut wurde. Nach ihrem Zwei-Millionen-Gewinn wird sich alles ändern. David Bromstad sucht für das Paar ein extragroßes Traumhaus, das Platz für sie, die Schwiegermutter und viele neue Erinnerungsstücke bietet.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8, Season 11-13, Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.