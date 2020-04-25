Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Ein Familienzuhause

HGTVFolge vom 25.04.2020
Ein Familienzuhause

Ein FamilienzuhauseJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 25.04.2020: Ein Familienzuhause

20 Min.Folge vom 25.04.2020

Glückliche Gewinner der Ohio Lottery machen sich mit David Bromstad auf die Suche nach dem perfekten Traumhaus. Ihr Gewinn von fünf Millionen Dollar bietet viele Möglichkeiten. David Bromstad präsentiert einen Neubau, ein architektonisches Highlight auf einem riesigen Grundstück und ein luxuriöses Haus in einer Wohnsiedlung. Wie entscheiden sie sich?

Alle verfügbaren Folgen