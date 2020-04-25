Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 25.04.2020: Ein Familienzuhause
20 Min.Folge vom 25.04.2020
Glückliche Gewinner der Ohio Lottery machen sich mit David Bromstad auf die Suche nach dem perfekten Traumhaus. Ihr Gewinn von fünf Millionen Dollar bietet viele Möglichkeiten. David Bromstad präsentiert einen Neubau, ein architektonisches Highlight auf einem riesigen Grundstück und ein luxuriöses Haus in einer Wohnsiedlung. Wie entscheiden sie sich?
