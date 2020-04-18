Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Ein Hunde-Haus für Millionäre

HGTVFolge vom 18.04.2020
Ein Hunde-Haus für Millionäre

Ein Hunde-Haus für MillionäreJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 18.04.2020: Ein Hunde-Haus für Millionäre

21 Min.Folge vom 18.04.2020

Joe und Rhonda haben in der Minnesota Lottery 11,7 Millionen Dollar gewonnen und suchen ein neues Traumhaus in der Nähe der schönen Stadt Stillwater. Host David Bromstad kehrt zurück in seinen Geburtsstaat Minnesota und durchforstet den Immobilienmarkt nach einem Anwesen, das genügend Platz für die Schäferhunde des Paares bietet.

Alle verfügbaren Folgen