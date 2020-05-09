Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Zuhause im Urlaub

HGTV Folge vom 09.05.2020
Zuhause im Urlaub

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 09.05.2020: Zuhause im Urlaub

20 Min. Folge vom 09.05.2020

Danielle und Pete leben mit ihren beiden Kindern in Laurel in Mississippi. Mit ihrem Millionengewinn wollen sie ein Ferienhaus kaufen. David Bromstad präsentiert ihnen drei Traumhäuser: Es fällt ihnen schwer, sich zwischen einem wunderschönen Strandhaus in den Sanddünen, einem riesigen Haus an der Lagune und einer atemberaubenden Wohnung mit Blick auf den Strand zu entscheiden.

