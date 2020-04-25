Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Traumhaus und Hochzeitsort

HGTVFolge vom 25.04.2020
Traumhaus und Hochzeitsort

Traumhaus und HochzeitsortJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 25.04.2020: Traumhaus und Hochzeitsort

21 Min.Folge vom 25.04.2020

Joe und John spielen regelmäßig bei der Cash-For-Life-Lottery mit. Immer dieselben Zahlen - ihre Geburtsdaten. Ihre Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt, sie gewannen sieben Millionen Dollar. In New Jersey präsentiert David Bromstad dem Paar unglaubliche Anwesen, damit Joe auch weiterhin seinen Nebenjob ausführen kann: Hochzeiten im eigenen Garten zu veranstalten.

Alle verfügbaren Folgen