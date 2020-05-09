Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 09.05.2020: Tschüss Kinderzimmer
20 Min.Folge vom 09.05.2020
Antonia tauscht ihr Kinderzimmer gegen ihr Traumhaus: Die junge Frau hat fünf Millionen Dollar gewonnen! Jetzt sucht sie eine moderne Wohnung oder ein kleines Haus mit etwas Glamour und klaren Linien. David Bromstad präsentiert der Gewinnerin verschiedene Optionen in ihrem Geschmack
