HGTV Folge vom 27.05.2025
Ein alleinerziehender Vater erlebt sein persönliches Wunder, als er mit einem Rubbellos 10 Millionen Dollar gewinnt. Nachdem er für seine Liebsten gesorgt hat, erfüllt er sich einen Traum: ein Haus mit großem Pool für sich und seine Kinder im charmanten Visalia, Kalifornien. Gemeinsam mit Immobilienexperte David begibt er sich auf die Suche nach dem perfekten Zuhause für seinen Neuanfang.

