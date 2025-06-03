Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Rente, Golfcart und viel Party

HGTVFolge vom 03.06.2025
Rente, Golfcart und viel Party

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 03.06.2025: Rente, Golfcart und viel Party

23 Min.Folge vom 03.06.2025

Nach dem überraschenden Verkauf ihrer Familienfarm hat ein Ehepaar aus New York endlich die finanziellen Mittel, nach Port St. Lucie in Florida zu ziehen. Sie träumt von einem offenen Haus für Gäste und neue Bekanntschaften, während er sich nach Abgeschiedenheit und Ruhe sehnt. Nun liegt es an David, ein Zuhause zu finden, das beiden Wünschen gerecht wird.

