Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Kühle Bergluft

HGTV
Folge vom 27.05.2025
Kühle Bergluft

Kühle BergluftJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 27.05.2025: Kühle Bergluft

22 Min.Folge vom 27.05.2025

Als ein Paar mit einem Gewinn von 2 Millionen Dollar die Nachbarschaft in Florida mit ihren Jubelrufen wachrüttelt, steht schnell fest: Die nächste Hitzewelle verbringen sie nicht mehr im Sunshine State. Stattdessen schicken sie David auf die Suche nach einer geräumigen Ferienhütte in den Blue Ridge Mountains von Georgia – mit viel Platz für Familie, Freund:innen und jede Menge frischer Bergluft.

