Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 27.05.2025: Kühle Bergluft
22 Min.Folge vom 27.05.2025
Als ein Paar mit einem Gewinn von 2 Millionen Dollar die Nachbarschaft in Florida mit ihren Jubelrufen wachrüttelt, steht schnell fest: Die nächste Hitzewelle verbringen sie nicht mehr im Sunshine State. Stattdessen schicken sie David auf die Suche nach einer geräumigen Ferienhütte in den Blue Ridge Mountains von Georgia – mit viel Platz für Familie, Freund:innen und jede Menge frischer Bergluft.
