Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 28.11.2018: Der Rubbellos-Gewinner
20 Min.Folge vom 28.11.2018
Greg ist seit kurzem Single, muss auf dem Sofa eines Freundes schlafen und hat kaum Geld. Doch dann ist ihm das Glück hold: Er kauft sich ein Rubbellos - und ist um 1 Million Dollar reicher! Vorbei die Zeit des Couchsurfings. Nach seinem Gewinn ist Greg in ein möbliertes Apartment in der Nähe seiner Heimatstadt Noblesville, Indianapolis, gezogen, um in Ruhe sein Traumhaus zu suchen. Er möchte eine Immobilie mit großem Grund, vier Schlafzimmern und zwei Bädern für maximal 200.000 Dollar. Das erste Objekt, das David Bromstad dem frischgebackenen Millionär zeigt, ist die Creekside Ranch in Middletown. Doch sie liegt an der Obergrenze seines Budgets.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.