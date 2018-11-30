Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Auf der Überholspur

HGTVFolge vom 30.11.2018
Auf der Überholspur

Auf der ÜberholspurJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 30.11.2018: Auf der Überholspur

20 Min.Folge vom 30.11.2018

Nach einem erfolgreich durchgeführten Geschäft belohnt sich Motorradverkäufer Josh mit einem Rubbellos - und gewinnt fünf Millionen Dollar. Mit dem Geld will der Speed-Fan vor allem eines machen: Einen Gang herunterschalten und sich mit seiner Familie in einem Haus auf großem Grundstück in Kalifornien niederlassen. Derzeit lebt der frischgebackene Multimillionär mit Freundin und Tochter in einem Vorstadthäuschen mit kleinem Garten. Doch der Farmersohn möchte endlich viel Land besitzen und eigene Tiere halten. Außerdem soll sein neues Domizil eine separate Werkstatt für seine Motorräder haben. David Bromstad macht sich auf die Suche.

