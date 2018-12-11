Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 11.12.2018: Sweet Home Alabama
20 Min.Folge vom 11.12.2018
Sweet Home Alabama! Pensionärin Kathy und ihr Sohn Gene wohnen sehr beengt in Kalifornien, wollen aber schon lange zurück in den Süden. Als sie an einer Tankstelle ein Los freirubbeln und plötzlich Millionäre sind, wird dieser Traum Wirklichkeit. Die Textilkünstlerin und der Automechaniker suchen nun ein Haus auf großem Grund in ihrer alten Heimat mit drei Schlafzimmern, zwei Bädern, Atelier und zweitem Wohnzimmer, damit jeder auch für sich sein kann. Da sie sich ein abgelegenes Objekt außerhalb von Montgomery wünschen, müssen sie wohl nicht so tief in die Tasche greifen: Mehr als 225.000 Dollar will Kathy für ihr Traumhaus nicht ausgeben.
