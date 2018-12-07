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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Nur ohne meine Kinder

HGTVFolge vom 07.12.2018
Nur ohne meine Kinder

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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 07.12.2018: Nur ohne meine Kinder

20 Min.Folge vom 07.12.2018

Linda ist alleinerziehende Mutter und Großmutter. Sie dachte, dass sie für immer in ihrer kleinen Mietwohnung in Scituate, Massachusetts, bleiben würde, aber ein Lotterie-Gewinn von vier Millionen Dollar überzeugt sie, ein eigenes Haus zu kaufen. Ein ...

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