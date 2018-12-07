Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 07.12.2018: Nur ohne meine Kinder
20 Min.Folge vom 07.12.2018
Linda ist alleinerziehende Mutter und Großmutter. Sie dachte, dass sie für immer in ihrer kleinen Mietwohnung in Scituate, Massachusetts, bleiben würde, aber ein Lotterie-Gewinn von vier Millionen Dollar überzeugt sie, ein eigenes Haus zu kaufen. Ein ...
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-8, Season 11-13, Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.