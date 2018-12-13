Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 13.12.2018: Die Drei von der Tankstelle
20 Min.Folge vom 13.12.2018
Die frisch geschiedene Marcie und ihre beiden erwachsenen Töchter stehen sich sehr nah. Doch seit sie zusammen in Marcies kleiner Mietwohnung in Cape Cod, Massachusetts, leben, gibt es öfter Zoff, denn die Wohnsituation ist ein Drama: ein Raum und ein winziges Bad für drei Frauen. Umso größer ist die Freude, als Marcie mit einem Rubbellos eine Million Dollar gewinnt. Endlich kann sie ein Haus kaufen, das genug Platz für alle bietet: Drei Schlafzimmer, drei Bäder, eine große Küche und eine Einliegerwohnung stehen auf der Wunschliste. David Bromstad will den Powerfrauen helfen, alles unter einen Hut zu bekommen und ihr Budget optimal einzusetzen.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
