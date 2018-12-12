Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 12.12.2018: Zurück zu den Wurzeln
20 Min.Folge vom 12.12.2018
Carla kann ihr Glück kaum fassen: Sie kauft ein Los für zwei Dollar und ist wenig später um eine Million reicher. Jetzt will sie ihre Mietwohnung in Omaha gegen ein Eigenheim in Fremont, Nebraska, eintauschen, um näher bei ihrer Familie zu leben. David Bromstad zieht seine wärmsten Wintersachen an und eilt der jungen Frau zur Hilfe bei der Traumhaussuche. Für sich selbst braucht Carla nicht viel Platz, für große Familientreffen dagegen schon: Küche, Ess- und Wohnzimmer sollen groß genug für 25 Personen sein. Keine leichte Aufgabe, zumal Carla vernünftig mit dem Geld umgehen und maximal 200.000 Dollar ausgeben möchte - doch Bromstad liebt Herausforderungen.
