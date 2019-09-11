Der Gewinn kehrt zurück an seinen UrprungJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 11.09.2019: Der Gewinn kehrt zurück an seinen Urprung
21 Min.Folge vom 11.09.2019
Frisch gebackene und verheiratete Millionäre suchen ihr Traumhaus in Las Vegas. Dank des Lottogewinns haben sie ein Budget von 1,6 Millionen US-Dollar! Sehr zur Freude von David Bromstad haben die Käufer ein Auge für Design und sind bereitwillig, mit seiner Unterstützung in eine luxuriöse Immobilie zu investieren.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
