Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 14.08.2019: Hauptsache Wasser
22 Min.Folge vom 14.08.2019
Nachdem ein Lottogewinn ein Paar zu Millionären gemacht hat, planen beide ihren Ruhestand. Sie wollen an die Küste von Pamlico Sound in North Carolina ziehen. Der Experte für Luxus-Immobilien, David Bromstad, führt die beiden durch einer der größten Lagunen des Staates, um das potentielle Traumhaus zu finden.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8, Season 11-13, Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.