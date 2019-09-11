Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 11.09.2019: Ein Haus am See
22 Min.Folge vom 11.09.2019
Ein Vater gewinnt bei einem Lotterie Scratcher 10 Millionen US-Dollar! Jetzt sind er und seine Familie auf der Suche nach einem außergewöhnlich schönen Traumhaus am See in Orlando. Wer könnte dafür besser geeignet sein als David Bromstad, der Orlando seine Heimatstadt nennt? Die Gewinner erwartet eine Reihe beeindruckender Anwesen zur Besichtigung.
