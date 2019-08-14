Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 14.08.2019
Folge vom 14.08.2019: Liebe im Kolonialstil

22 Min.

Kurz nach ihrer Verlobung werden Laura und John von einem außergewöhnlichen Verlobungsgeschenk überrascht: Sie gewinnen eine Million Dollar mit einem Rubbellos. Jetzt sucht das junge Paar ein Zuhause mit historischem Charme und Platz für eine Familie in Worcester, Massachusetts. Der Traumhausjäger David Bromstad begleitet die beiden auf ihrer Reise zur perfekten Villa in einer der schönsten Ecken von New England.

