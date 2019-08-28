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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Haus oder Penthouse

HGTVFolge vom 28.08.2019
Haus oder Penthouse

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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 28.08.2019: Haus oder Penthouse

21 Min.Folge vom 28.08.2019

Dieses Paar aus Florida knackt den höchsten Jackpot des Staates: glatte 15 Millionen Dollar! David Bromstad ist der Richtige, um die Familie für ihre Immobilien-Investition zu beraten. Wird es eine luxuriöse Stadtwohnung oder ein großes Haus außerhalb von Miami mit Pool, um Familie und Freunde regelmäßig einladen zu können?

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