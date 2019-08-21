Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 21.08.2019: Neues im Alten
21 Min.Folge vom 21.08.2019
Ein professioneller Pokerprofi mit einem Gesamtgewinn von vier Millionen Dollar geht „all in“ und beauftragt David Bromstad für ein riesiges Familienanwesen entlang der Main Line von Philadelphia. Das Haus soll modern und einzigartig sein - in einer teuren Gegend voller klassischer Villen. Werden seine hohen Ansprüche an eine besondere Ästhetik erfüllt?
