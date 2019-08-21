Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein professioneller Pokerprofi mit einem Gesamtgewinn von vier Millionen Dollar geht „all in“ und beauftragt David Bromstad für ein riesiges Familienanwesen entlang der Main Line von Philadelphia. Das Haus soll modern und einzigartig sein - in einer teuren Gegend voller klassischer Villen. Werden seine hohen Ansprüche an eine besondere Ästhetik erfüllt?

