Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus international
Folge vom 14.08.2021: Vom Unglück ins Lottoglück
22 Min.Folge vom 14.08.2021
Laurence Llewelyn-Bowen landet an der Küste in Plymouth, England, um den Gewinner Wayne bei der Traumhaus-Suche zu helfen. Nach einem Motorradunfall arbeitsunfähig, änderte sich Waynes Leben schlagartig, als er und seine Mutter wie durch ein Wunder gleichzeitig über 250.000 Pfund im Lotto gewannen. Mit dem Geld begibt sich Laurence auf die Suche nach einem Familienheim für Wayne am Wasser, das ihn mit modernen Innenräumen überzeugt.
