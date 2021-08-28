Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus international
Folge vom 28.08.2021: Herrenhaus per Handy
23 Min.Folge vom 28.08.2021
Im malerischen Bedfordshire haben die Lottogewinner Gary und Claire ihre Kinder aufgezogen. Und hier hat Gary auch seinen rund 2,4-Millionen-Euro-Jackpot geknackt – am Handy. Dieser unverhoffte Geldsegen bedeutet, dass sie sich jetzt ein hübsches Haus leisten können, um ihre vier erwachsenen Kinder mit den Enkeln möglichst oft zurück nach Hause zu locken. Ihr großzügiges Budget für den Innenarchitekten Laurence Llewelyn-Bowen soll es ihm ermöglichen, ein Anwesen mit mindestens sechs Parkplätzen zu finden! Kann er den Wunsch des Jackpot-Königs erfüllen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.