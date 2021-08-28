Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus international

Herrenhaus per Handy

HGTVFolge vom 28.08.2021
Herrenhaus per Handy

Herrenhaus per HandyJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus international

Folge vom 28.08.2021: Herrenhaus per Handy

23 Min.Folge vom 28.08.2021

Im malerischen Bedfordshire haben die Lottogewinner Gary und Claire ihre Kinder aufgezogen. Und hier hat Gary auch seinen rund 2,4-Millionen-Euro-Jackpot geknackt – am Handy. Dieser unverhoffte Geldsegen bedeutet, dass sie sich jetzt ein hübsches Haus leisten können, um ihre vier erwachsenen Kinder mit den Enkeln möglichst oft zurück nach Hause zu locken. Ihr großzügiges Budget für den Innenarchitekten Laurence Llewelyn-Bowen soll es ihm ermöglichen, ein Anwesen mit mindestens sechs Parkplätzen zu finden! Kann er den Wunsch des Jackpot-Königs erfüllen?

Alle verfügbaren Folgen