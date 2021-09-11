Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus international
Folge vom 11.09.2021: Das erste Liebesnest
22 Min.Folge vom 11.09.2021
Laurence schwelgt in Erinnerungen an seine 20er, als er den 28-jährigen Liam und Zara, die zum ersten Mal ein Haus suchen, dabei hilft, ein Eigenheim im malerischen Shropshire zu kaufen. Nachdem sie in der örtlichen Postleitzahlen-Lotterie 187.000 Pfund gewonnen haben, können Liams und Zaras Immobilienträume in der von Seen geprägten Gegend wahr werden. Laurence entdeckt den malerischen Charme von Ellesmere und den umliegenden Dörfern, während sie die Wunschliste des Paares immer weiter eingrenzen.
Genre:Reality, Haus und Garten
