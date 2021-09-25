Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 25.09.2021
22 Min.Folge vom 25.09.2021

Das Abenteuer, das Laurence mit dem Designer- und Musikerduo Charlotte und Moray erlebt, ist mehr als skurril: Dank einer Familienerbschaft kann sich das junge Paar den Traum vom ersten eigenen Haus erfüllen. Die größte Herausforderung besteht darin, ein Haus zu finden, das genauso viel Charakter hat wie das extravagante, von Antiquitäten besessene Paar. In der malerischen historischen Grafschaft Wiltshire hat Laurence mit Schnickschnack und Retro-Charme alle Hände voll zu tun.

