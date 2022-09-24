Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 24.09.2022
Für die Jung-Millionäre Ant und Kate ist ein echtes Märchen wahr geworden: Ant hat bei einer europaweiten Lotterie eine Million Pfund gewonnen – genug, um seiner Freundin Kate eine Traumhochzeit auszurichten. Also hat er ihr kurzentschlossen einen Antrag gemacht. Doch vorher wollen die Verlobten ein Eigenheim kaufen, damit ihre beiden kleinen Töchter endlich eigene Kinderzimmer bekommen. Laurence Llewelyn-Bowen macht sich in Essex auf die Suche nach einem Familienschloss mit offener Küche und integriertem Essbereich, zwei schönen Kinderzimmern und einem großen Garten. Für das Budget in Höhe von 600.000 Pfund gibt es tolle Villen zu besichtigen.

