Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus international
Folge vom 21.08.2021: Zock’n Roll
23 Min.Folge vom 21.08.2021
Der 16-jährige Computerspieler Jaden gewann 1,125 Millionen Dollar für seinen zweiten Platz beim ersten „Fortnite World Cup“. Dafür reiste er mit seiner Mutter von Großbritannien bis nach New York, um gegen Hunderte von anderen Spielern in dem hoch dotierten Turnier anzutreten. Jetzt kann der Teenager sein erstes Eigenheim kaufen. Mithilfe des britischen Innenarchitekten Laurence Llewelyn-Bowen besichtigen sie einige atemberaubende, Gamer-freundliche Immobilien in Havering, nur 30 Minuten von London entfernt.
