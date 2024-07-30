Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge vom 30.07.2024: Ein Seehaus für Onkel Bob
44 Min.Folge vom 30.07.2024
Familiensache: Daves Onkel Bob und Tante Jill, die kürzlich ein Haus in der Nähe von Daves Eltern in Arkansas gekauft haben, wollen das Haus für maximal 250.000 Dollar renovieren. Bob und Jill schätzen besonders die Nähe zum See und die Pinienbäume, die an Nord-Minnesota erinnern. Ihr Ziel ist es, das Haus für ihre Töchter und Enkelkinder, die in der Nähe wohnen, zu modernisieren. Dave und Jenny arbeiten intensiv daran, die Wünsche umzusetzen, während sie gleichzeitig versuchen, im Budget zu bleiben und die anspruchsvollen Erwartungen von Bob und Jill zu erfüllen.
