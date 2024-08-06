Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge vom 06.08.2024: Raumschiff mit Seeblick
45 Min.Folge vom 06.08.2024
Lisa und Rick sind kürzlich in ihr neues Haus am See gezogen und brauchen Hilfe bei der Renovierung. Jenny und Dave sind besonders beeindruckt von der Aussicht auf den See, die jedoch durch das veraltete Design und die niedrigen Decken im Inneren beeinträchtigt wird. Deshalb soll die Küche geöffnet, die Decke angehoben und der Boden einheitlich gestaltet werden. Außerdem wird ein Multifunktionsraum für Fahrräder und ein neues Schlafzimmer geschaffen. Besonders emotional ist die Verbindung des Hauses zu Lisas verstorbenen Eltern und die Hoffnung, es zu einem Ort für Familie und Freunde zu machen. Gelingt das den beiden Designprofis?
