Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge vom 13.08.2024: Weltenbummler mit Weinbar
45 Min.Folge vom 13.08.2024
Jenny und Dave renovieren das Haus der Familie Hoskins, das Tom und Sahara seit 29 Jahren bewohnen. Nach dem Tod von Toms Eltern haben sie ein Erbe erhalten, das sie in die Renovierung investieren möchten. Wichtigste Maßnahmen sind die Modernisierung der Fassade mit neuen Pfosten, Fenstern und einer Haustür, die Umgestaltung des Wohnzimmers mit einem neuen Boden, die Renovierung des Kamins sowie der Abbau der Raufaserdecken. Die Küche wird umfassend erneuert, inklusive neuer Schränke und einer Insel, um mehr Platz zu schaffen. Die Terrasse bekommt neue Dielen. Sahara legt Wert auf helle, natürliche Farben und Marokko-inspirierte Details, während die Bar im Lounge-Stil mit Platz für ihre Kunstwerke gestaltet wird.
