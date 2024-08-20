Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge vom 20.08.2024: Teenager mit Ansprüchen
44 Min.Folge vom 20.08.2024
Jenny und Dave renovieren ihr eigenes Landhaus, denn die Bedürfnisse der wachsenden Familie haben sich über die letzten Jahre verändert. Das historische Haus aus dem Jahr 1903, das einst eine Arztpraxis beherbergte, wird umstrukturiert, um den sich ändernden Familienanforderungen gerecht zu werden. Mit fünf Kindern, darunter Teenager und ein Kleinkind, sowie dem Wunsch nach persönlichen Räumen für alle, steht eine umfassende Neugestaltung an. Neben einem neuen Design der Bäder für die Jungs und Mädchen planen Jenny und Dave einen Fitnessraum, und ihr eigenes Schlafzimmer erhält ein luxuriöses Upgrade. Das Budget von 125.000 Dollar ist begrenzt, aber die Familie ist entschlossen, das Beste daraus zu machen.
