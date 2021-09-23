Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 4Folge 12vom 23.09.2021
Folge 12: Gras

23 Min.Folge vom 23.09.2021Ab 16

Fahri wohnt nach der Trennung von Pheline in einer eigenen Wohnung. Da Christian seine Freizeit mit Collien verbringt und für ihn nicht zu erreichen ist, freundet sich Fahri mit dessen Tochter Kala an. Schon bald setzt er der 14-Jährigen ganz schöne Flausen in den Kopf, wobei Kiffen noch das geringste Übel ist ...

