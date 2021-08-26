Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
jerks.

Steuern

JoynStaffel 4Folge 4vom 26.08.2021
Steuern

SteuernJetzt kostenlos streamen

jerks.

Folge 4: Steuern

24 Min.Folge vom 26.08.2021Ab 12

Fahri ist von seinem Alltag als Vater genervt. Gemeinsam mit Christian lernt er zufällig zwei hippe kunstinteressierte Berlinerinnen kennen, die er unbedingt beeindrucken will. Es ist ein Wink des Schicksals, dass sie, um Steuern zu sparen, eine Patenschaft für die Affen Hermann und Kurt eingehen und so an den Zentralschlüssel des Berliner Zoos gelangen. Hier plant Fahri nach einem Kunstevent eine ganz spezielle Party - mit unvorhersehbaren Folgen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

jerks.
Joyn
jerks.

jerks.

Alle 5 Staffeln und Folgen