Folge 7: Gräber
22 Min.Folge vom 09.09.2021Ab 6
Nach Emilys tragischem Tod muss sich der am Boden zerstörte Christian um die Beisetzung kümmern. Fahri versucht, seinen Freund in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Auf dem Friedhof kommt es allerdings zu einem Eklat, als Fahri erfährt, dass das Grab seines Vaters ohne sein Einverständnis umgebettet werden soll. Das will er allerdings nicht zulassen und schmiedet einen perfiden Plan ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn / ProSieben