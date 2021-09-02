Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 4Folge 6vom 02.09.2021
Folge 6: Emily

25 Min.Folge vom 02.09.2021Ab 12

Zwischen Christian und Emily kriselt es gewaltig. Die beiden reden in schöner Regelmäßigkeit aneinander vorbei, zudem zeigt Christian kaum Interesse an Emilys neuem Hobby, dem Aktzeichnen. Als er versehentlich ihre Zeichnungen verschandelt, läuft bei Emily das Fass über. Fahri versucht sich indes an einem Hollywood-Casting. Als jedoch sein Halbbruder Bo plötzlich auf der Bildfläche erscheint, wird es turbulent.

