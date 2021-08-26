Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
jerks.

Erschütterung

JoynStaffel 4Folge 3vom 26.08.2021
Erschütterung

ErschütterungJetzt kostenlos streamen

jerks.

Folge 3: Erschütterung

41 Min.Folge vom 26.08.2021Ab 16

Die frisch gebackene Mutter Pheline trennt sich nach Fahris Betrug mit dem Vaterschaftstest von ihrem Ehemann. Bei einer Therapiesitzung gesteht dieser ihr, dass er wieder mit ihr zusammenkommen will. Pheline kann ihm jedoch nicht verzeihen - bis Christian von Fahris angeblich schlimmer Kindheit erzählt und damit einen Stein ins Rollen bringt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

jerks.
Joyn
jerks.

jerks.

Alle 5 Staffeln und Folgen