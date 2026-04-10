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Jujutsu Kaisen

Geistersitzung

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 11vom 10.04.2026
Geistersitzung

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Jujutsu Kaisen

Folge 11: Geistersitzung

23 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 16

Yuji, Megumi und Takuma versuchen, den Vorhang zu durchbrechen, der die Jujuzisten aussperrt. Um dies zu bewerkstelligen, müssen sie die Fluchmagier besiegen, die die Barriere aufrechterhalten.

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