Jujutsu Kaisen
Folge 12: Stumpfe Klinge
23 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 16
Yuji und den anderen gelingt es, den Vorhang zu lüften, der die Jujuzisten ausgesperrt hat. Die anderen beiden Barrieren bleiben weiterhin bestehen, doch die Magier sind ihrem Ziel, Gojo zu befreien, nun einen Schritt näher.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jujutsu Kaisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Crunchyroll SA