Jujutsu Kaisen
Folge 10: Durcheinander
23 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 16
Mechamaru kontaktiert Yuji und erzählt ihm, dass Gojo vom Feind versiegelt wurde. Yuji und die Jujuzisten machen sich auf den Weg nach Shibuya, um ihren Freund zu befreien. Geto beginnt langsam, sich gegen Kenjaku zu wehren, der seinen Körper in Beschlag genommen hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Jujutsu Kaisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2: Crunchyroll SA